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De la Fuente: “Əminik ki, Yamal 15 iyuna qədər hazır olacaq”

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 19:30
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De la Fuente: “Əminik ki, Yamal 15 iyuna qədər hazır olacaq”

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente cinah oyunçusu Lamin Yamalın komandanın ilk dünya çempionatı matçında iştirak edə biləcəyini istisna etməyib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl bildirilmişdi ki, “Barselona”nın oyunçusu 22 apreldə La Liqada “Selta Viqo”ya qarşı 1:0 hesablı qələbə qazandıqları oyunda penaltidən zərbə alarkən aldığı zədə səbəbindən 2026-cı il dünya çempionatının startını buraxa bilər.

“Nə Lamin, nə Niko [Uilyams], nə də Viktor [Munyos] sabah [İraqa qarşı] oynamayacaqlar. Əminik ki, Lamin 15-də hazır olacaq. Əgər işlər belə davam edərsə, o, hazır ola bilər, amma bu, onun oynayacağına zəmanət vermir. Vəziyyət inkişaf etdikcə vəziyyəti qiymətləndirəcəyik”, - deyə “Mundo Deportivo” de la Fuentedən sitat gətirib.

İspaniyanın 2026-cı il dünya çempionatındakı ilk oyunu 15 iyunda keçiriləcək. Onlar Kabo-Verde ilə qarşılaşacaqlar.

İdman.Biz
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