Rüfət Abdullazadə Xorvatiya klubuna qayıtdı: Gələcəyi sual altındadır

“Zirə” ilə icarə müqaviləsi başa çatan Azərbaycan yığmasının üzvü Rüfət Abdullazadə “Varajdin” klubuna qayıdıb.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, onun bu klubda qalıb-qalmayacağı bəlli deyil.

Xorvatiya təmsilçisinin baş məşqçisi Nikola Safaroviç isə Rüfətin komandasında qalmasının özündən asılı olduğunu bildirib.

“Rüfət “Varajdin”də oynayacaq qədər güclü deyilmi” sualına isə o, belə cavab verib:

“Bunu deyə bilmərəm. Hazırlıqlarda onun necə olacağını görəcəyik”.

Qeyd edək ki, Rüfət Abdullazadə 2025-ci ilin yayında “Varajdin”ə keçib. Lakin o, cari ilin yanvar ayında “Zirə”yə icarəyə verilib. Onun Xorvatiya klubu ilə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

