Mövsümün ən yaxşı məşqçisi açıqlanıb

Məşhur “Goal” portalı başa çatan mövsümün ən yaxşı məşqçilərinin reytinqini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, siyahının ilk pilləsində Luis Enrike qərarlaşıb. PSJ-nin çalışdırıcısı mövsüm ərzində qazandığı uğurlarla birinci yerə layiq görülüb.
İkinci pillədə Mikel Arteta (“Arsenal”), üçüncü sırada isə Vensan Kompani (“Bavariya”) yer alıb.
İlk onluqda həmçinin Unai Emeri ("Aston Villa"), Sesk Fabreqas ("Komo"), Hans-Diter Flik ("Barselona"), Kristian Kivu ("İnter"), Andoni İraola ("Bornmut"), Françesko Faryoli ("Portu") və Pyer Saj ("Lans") yer alıblar.