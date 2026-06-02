Romano PSJ-dən ayrıla biləcək üç futbolçunun adını açıqlayıb

İnsayder Fabrizio Romano yay transfer pəncərəsində daha çox oyun vaxtı qazanmaq üçün komandadan ayrıla biləcək PSJ-nin üç oyunçusunun adını açıqlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Ramos qapıçı Lukas Şevalyeyə diqqət yetirməyə çağırıb.
"Li Kan İn və Qonsalo Ramos daha çox oyun vaxtı qazanmaq üçün PSJ-dən ayrılmağı planlaşdırırlar.” Atletiko Madrid” bir neçə aydır ki, hər iki oyunçu ilə danışıqlar aparır və digər variantlar da gözlənilir. Şevalyenin vəziyyətinə də diqqət yetirməyə dəyər”, - deyə Romano sosial mediada yazıb.
Yarımmüdafiəçi Li Kan İn və hücumçu Qonsalo Ramos 2025/26 mövsümündə PSJ-də müvafiq olaraq 39 və 45 oyun keçiriblər. Heç biri oynadığı dəqiqələrə görə ən yaxşı 15 parisli arasında deyil. Şevalye mövsümün ikinci yarısında start heyətindəki yerini Safonova uduzub.