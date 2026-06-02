2 İyun 2026
AZ

PSJ “Vest Hem”in yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 İyun 2026 05:12
40
PSJ “Vest Hem”in yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır

UEFA Çempionlar Liqasının qalibi mövsümün sonunda İngiltərə Premyer Liqasından düşən “Vest Hem”in yarımmüdafiəçisi Mateuş Fernandeşə göz dikib.

İdman.Biz-in Ben Ceykobsa istinadən məlumatına görə, “Mançester Yunayted” və “Arsenal” da oyunçunu əldə etməyi düşünürlər.

Mənbəyə görə, “Vest Hem” 21 yaşlı portuqaliyalı oyunçunu 2025-ci ilin avqustunda “Sauthempton”a ödədiyi 44 milyon avro və 4,5 milyon avrodan ikiqat qiymətə qiymətləndirir. Fernandeşin müqaviləsində düşmə halında sərbəst buraxılma bəndi yoxdur, lakin onun satılacağı gözlənilir.

Jurnalistin sözlərinə görə, “Vest Hem” onun üçün 116 milyon avrodan çox pul almalıdır. Ötən mövsüm Fernandeş bütün yarışlarda 42 matçda beş qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Atletiko Madrid”in qapıçısı yayda klubdan ayrıla bilər
04:07
Dünya futbolu

“Atletiko Madrid”in qapıçısı yayda klubdan ayrıla bilər

Oblak ayrılmaq qərarına gələrsə, “Atletiko” onun yolunda dayanmayacaq
“Real Madrid” Mourinyo üçün 15 milyon avro ödəyə bilər
02:15
Dünya futbolu

“Real Madrid” Mourinyo üçün 15 milyon avro ödəyə bilər

Mourinyonun "Benfika" ilə müqaviləsində təxminən 6 milyon avroluq sərbəst buraxılma bəndi var idi
“Liverpul”un keçmiş oyunçusu Andoni İraolanın köməkçisi ola bilər
01:53
Dünya futbolu

“Liverpul”un keçmiş oyunçusu Andoni İraolanın köməkçisi ola bilər

Alkantara “Liverpul”, “Barselona” və “Bavariya” kimi klublarda oynayıb
“İnter” Stefan de Vreyə yeni müqavilə təklif edib
01:34
Dünya futbolu

“İnter” Stefan de Vreyə yeni müqavilə təklif edib

De Vreyin “İnter”lə hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ilə qədərdir
Opta Fransanın dünya çempionu olmaq şanslarını qiymətləndirib
01:06
DÇ-2026

Opta Fransanın dünya çempionu olmaq şanslarını qiymətləndirib

Dünya çempionatının qrup mərhələsində Fransa I qrupunda Norveç, Seneqal və İraqla oynayacaq
Deniz Undav “Ştutqart”la müqaviləsini uzadıb
00:47
Dünya futbolu

Deniz Undav “Ştutqart”la müqaviləsini uzadıb

Ötən mövsüm 46 matçda Undav 25 qol vurub

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib