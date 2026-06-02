“Marsel” gələn mövsüm avrokuboklardan kənarlaşdırıla bilər

2 İyun 2026 07:13
Fransanın “Marsel” klubu 2026/2027 mövsümündə Avropa yarışlarından kənarlaşdırılma riski ilə üzləşib.

İdman.Biz bu barədə “L'Equipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, “Marsel”in son üç mövsümdəki itkiləri 157 milyon avro təşkil edib. Həmçinin qeyd olunur ki, 2022-ci ildə Provans klubu UEFA ilə Maliyyə Ədalətli Oyunu qaydalarına uyğun olaraq maliyyə balansına nail olmaq öhdəliyi imzalayıb. Bu müqavilədə üç mövsüm ərzində maksimum 60 milyon avro itki nəzərdə tutulub. UEFA bu həftə “Marsel”in işinə baxacaq.

Fransanın Liqa 1-də Provans klubu 59 xal qazanaraq beşinci yeri tutaraq UEFA Avropa Liqasına vəsiqə qazanıb.

