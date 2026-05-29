“Real Madrid” Ruben Diaşla maraqlanır

“Mançester Siti”nin mərkəz müdafiəçisi Ruben Diaş Pep Qvardiolanın baş məşqçi vəzifəsindən getməsindən sonra klubda özünü narahat hiss edir və agentlərinə başqa yerə keçmək üçün variantları araşdırmağı tapşırıb.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, “Real Madrid”, “Pari Sen-Jermen” və “Bavariya” 29 yaşlı futbolçunun vəziyyətini izləyir. Diaş yeni bir çağırışa can atır və buna görə də yayda klubdan ayrıla bilər.
Bu mövsüm Diaş bütün yarışlarda 33 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 60 milyon avrodur.