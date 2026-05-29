29 May 2026
29 May 2026 00:29
“Atletiko” Alvares üçün 120 milyon avrodan çox pul istəyir

“Barselona” hücumçu Xulian Alvares üçün “Atletiko Madrid”ə təxminən 100 milyon avro dəyərində ilk təklifi etmək niyyətindədir.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə jurnalist Ben Ceykobs məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, “Atletiko” hücumçunun potensial satışından 2019-cu ildə hücumçu Antuan Qrizmann üçün ödədikləri 120 milyon avrodan xeyli çox şey tələb edirlər.

Alvares başqa kluba keçmək istədiyini bildirib.

Bu mövsüm argentinalı bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb, 20 qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib.

Alvaresin “Atletiko” ilə hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

