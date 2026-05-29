29 May 2026
29 May 2026 01:06
Əgər klub Bernardo Silvanı transfer etsə, Reşford “Barselona”dan ayrılacaq

“Barselona”nın yarımmüdafiəçi Bernardo Silvanın potensial transferi, “Mançester Yunayted”dən icarəyə götürülmüş cinah hücumçusu Markus Reşfordu heyətdə saxlamaq ehtimalını tamamilə istisna edir.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı millinin oyunçusu ilə müqavilə imzalamaq və “Nyukasl”dan cinah hücumçusu Entoni Qordonun gəlişi ilə “heyətdə ingilis hücumçu üçün yer qalmayacaq”.

“Blauqrana” ilə Silvanın agenti arasında danışıqlar son zamanlar əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. “Barselona”ya pulsuz transferlə qoşula biləcək yarımmüdafiəçinin maaşı problem olmayacaq.

Bernardonun 2017-ci ildən bəri oynadığı "Mançester Siti" ilə müqaviləsi 30 iyunda bitir. Bu mövsüm portuqaliyalı bütün turnirlərdə 53 oyun keçirib, üç qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.

