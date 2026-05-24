La Liqanı tərk edən komandalar məlum olub

“Ovyedo”, “Jirona” və “Malyorka” 2025/26 mövsümündən sonra İspaniyanın yüksək divizionunu tərk ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar növbəti mövsüm mübarizəni Sequndada davam etdirəcəklər.
38-ci turda “Malyorka” “Ovyedo”nu 3:0 hesabı ilə məğlub edib, lakin bu, növbəti mövsüm üçün La Liqadakı yerlərini qorumaq üçün kifayət etməyib.
“Jirona” son oyun günündə “Elçe” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Kataloniya klubu ötən mövsümdən əvvəlki mövsümdə La Liqada 81 xalla üçüncü yeri tutmuşdu və 2024/25 Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmışdı.
Cari mövsümün sonunda “Ovyedo” 29 xala malikdir və turnir cədvəlində sonuncu 20-ci yerdədir. “Jirona” 41 xalla 19-cu, “Malyorka” 42 xalla 18-ci yerdədir.