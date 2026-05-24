24 May 2026
AZ

La Liqanı tərk edən komandalar məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 May 2026 01:29
127
La Liqanı tərk edən komandalar məlum olub

“Ovyedo”, “Jirona” və “Malyorka” 2025/26 mövsümündən sonra İspaniyanın yüksək divizionunu tərk ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar növbəti mövsüm mübarizəni Sequndada davam etdirəcəklər.

38-ci turda “Malyorka” “Ovyedo”nu 3:0 hesabı ilə məğlub edib, lakin bu, növbəti mövsüm üçün La Liqadakı yerlərini qorumaq üçün kifayət etməyib.

“Jirona” son oyun günündə “Elçe” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Kataloniya klubu ötən mövsümdən əvvəlki mövsümdə La Liqada 81 xalla üçüncü yeri tutmuşdu və 2024/25 Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmışdı.

Cari mövsümün sonunda “Ovyedo” 29 xala malikdir və turnir cədvəlində sonuncu 20-ci yerdədir. “Jirona” 41 xalla 19-cu, “Malyorka” 42 xalla 18-ci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bavariya” 21-ci dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb
01:48
Dünya futbolu

“Bavariya” 21-ci dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb

“Bavariya” 2020-ci ildən bəri ilk dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb
La Liqa: “Barselona”dan son turda məğlubiyyət, “Real”dan inamlı qələbə
01:09
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona”dan son turda məğlubiyyət, “Real”dan inamlı qələbə - VİDEO

Çempion “Barselona” mövsümün son oyununda məğlub olub
A Seriyası: “Latsio” evdə autsayderi çətinliklə məğlub edib
00:45
Dünya futbolu

A Seriyası: “Latsio” evdə autsayderi çətinliklə məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Piza” 20-ci yeri tutub və B Seriyasına düşüb.
“İlk gündən nə istədiyimizi bilirdik” - Ronaldu “Əl-Nəsr”in çempionluğu barədə
00:24
Dünya futbolu

“İlk gündən nə istədiyimizi bilirdik” - Ronaldu “Əl-Nəsr”in çempionluğu barədə

“Əl-Nəsr”in hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu sosial mediada komandanın çempionluq qələbəsinə həsr olunmuş bir mesaj paylaşıb. İdman.Biz xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında “Əl-Nəsr” 86 xal qazanaraq birinci yeri tutub.

“Bavariya” “Ştutqart”ı darmadağın edərək Almaniya Kubokunu qazanıb
00:03
Dünya futbolu

“Bavariya” “Ştutqart”ı darmadağın edərək Almaniya Kubokunu qazanıb - VİDEO

“Bavariya” bu il həm də Almaniya çempionudur
Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb
23 May 20:45
Dünya futbolu

Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb - VİDEO

Daha əvvəl “Koventri Siti” və “İpsviç Taun” birbaşa Premyer Liqaya yüksəlmişdilər

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub