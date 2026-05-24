24 May 2026
AZ

La Liqa: “Barselona”dan son turda məğlubiyyət, “Real”dan inamlı qələbə - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 May 2026 01:09
132
La Liqa: “Barselona”dan son turda məğlubiyyət, “Real”dan inamlı qələbə

İspaniya çempionatının 38-ci turunun “Valensiya” və “Barselona” arasında keçirilən oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Valensiyadakı “Mestalla” stadionunda baş tutub. Ev sahibi komandanın oyunçuları 3:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.

“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski matçın ilk qolunu 61-ci dəqiqədə vurub. Yarımmüdafiəçi Xavi Gerra 66-cı dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub, hücumçu Luis Rioxa isə 71-ci dəqiqədə ev sahiblərini irəli çıxarıb. 90+8-ci dəqiqədə “Valensiya”nın yarımmüdafiəçisi Qido Rodriges hesabı 3:1 edib.

38-ci turun “Real Madrid” və “Atletik Bilbao” arasında oyunu da başa çatıb. Oyun Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda baş tutdu. Ev sahibi komanda 4:2 hesablı qələbəni qeyd edib.

“Real Madrid”in hücumçusu Qonzalo Qarsiya matçın ilk qolunu 12-ci dəqiqədə vurub. Yarımmüdafiəçi Cud Bellingem 41-ci dəqiqədə 2Los Blancos”un üstünlüyünü ikiqat artırıb. Qonaq klubun hücumçusu Qorka Quruzeta 45+1-ci dəqiqədə fərqi azaldıb. “Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe 51-ci dəqiqədə “Atletik”in qapısına üçüncü qolu vurub, “Los Blancos”un hücumçusu Brahim Diaz isə 89-cu dəqiqədə hesabı artırıb. Qonaq klubun hücumçusu Urko İseta 90+1-ci dəqiqədə hesabı 4:2 edib.

Turun digər oyunları belə başa çatıb:

“Jirona” – “Elçe” – 1:1
“Selta” – “Sevilya” – 1:0
“Malyorka” – “Ovyedo” – 3:0
“Alaves” – “Rayo Valyekano” – 1:2
“Espanyol” – “Real Sosyedad” – 1:1
“Xetafe” – “Osasuna” – 1:0
“Betis” – “Levante” – 2:1

“Barselona” 38 oyunda 94 xal qazanaraq La Liqanın qalibi olub. “Real Madrid” 86 xalla ikincidir. “Atletiko Madrid” və “Vilyarreal” 69 xalla üçüncü-dördüncü yeri tuturlar. Onlar öz aralarına mayın 24-də çempionatın son oyununda qarşılaşacaqlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bavariya” 21-ci dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb
01:48
Dünya futbolu

“Bavariya” 21-ci dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb

“Bavariya” 2020-ci ildən bəri ilk dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb
La Liqanı tərk edən komandalar məlum olub
01:29
Dünya futbolu

La Liqanı tərk edən komandalar məlum olub

“Jirona” 41 xalla 19-cu, “Malyorka” 42 xalla 18-ci yerdədir
A Seriyası: “Latsio” evdə autsayderi çətinliklə məğlub edib
00:45
Dünya futbolu

A Seriyası: “Latsio” evdə autsayderi çətinliklə məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Piza” 20-ci yeri tutub və B Seriyasına düşüb.
“İlk gündən nə istədiyimizi bilirdik” - Ronaldu “Əl-Nəsr”in çempionluğu barədə
00:24
Dünya futbolu

“İlk gündən nə istədiyimizi bilirdik” - Ronaldu “Əl-Nəsr”in çempionluğu barədə

“Əl-Nəsr”in hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu sosial mediada komandanın çempionluq qələbəsinə həsr olunmuş bir mesaj paylaşıb. İdman.Biz xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında “Əl-Nəsr” 86 xal qazanaraq birinci yeri tutub.

“Bavariya” “Ştutqart”ı darmadağın edərək Almaniya Kubokunu qazanıb
00:03
Dünya futbolu

“Bavariya” “Ştutqart”ı darmadağın edərək Almaniya Kubokunu qazanıb - VİDEO

“Bavariya” bu il həm də Almaniya çempionudur
Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb
23 May 20:45
Dünya futbolu

Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb - VİDEO

Daha əvvəl “Koventri Siti” və “İpsviç Taun” birbaşa Premyer Liqaya yüksəlmişdilər

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub