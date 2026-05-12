12 May 2026
Premyer Liqa ikinci sarı vərəqələrlə bağlı vəziyyətlərə VAR-ın müdaxiləsinə icazə verməyəcək

12 May 2026 06:14
İngiltərə Premyer Liqası, Hakimlər Assosiasiyası (PGMO) ilə danışıqların fonunda VAR səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi təklifini rədd edəcək.

İdman.Biz bu barədə “The Guardian”a istinadən məlumat verir.

Fevral ayında Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurası (IFAB) VAR səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini təsdiqləyib: video köməkçi hakimlər artıq ikinci sarı vərəqələr və künc zərbələri ilə müdaxilə edə biləcəklər. Lakin, IFAB bu dəyişikliyi liqalar üçün könüllü etdi: çempionatlar VAR-dan bu şəkildə istifadə edib-etməmək barədə özləri qərar verməlidirlər.

PGMO Premyer Liqaya VAR istifadəsini genişləndirməkdən çəkinməyi tövsiyə etdi. Assosiasiya yeni qaydalar çərçivəsində VAR-dan istifadənin matçların müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcəyindən və bu da hakimlərə təzyiqi artıra və yayımçılarla münasibətlərə təsir edə biləcəyindən qorxur. Bu arada, klublar yeni qaydaların matçların tempini yavaşlada və uzata biləcəyindən xəbərdardırlar.

Son qərarı Premyer Liqa klubları iyun ayında keçiriləcək illik ümumi yığıncağında verəcəklər.

