“Real”ın müdafiəçisi ağır zədədən sonra əməliyyat olunub

“Real Madrid” müdafiəçi Ferlan Mendinin əməliyyatının uğurla başa çatdığını açıqlayıb.
İdman.Biz-in klubun rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, fransız futbolçunun düz bud sümüyünün zədəsi səbəbindən əməliyyata ehtiyacı var idi.
“Real Madrid”in açıqlamasında əməliyyatın uğurlu olduğu və oyunçunun sağalmasının yaxın günlərdə başlayacağı qeyd edilib. Lakin Madrid klubu hələlik Mendinin meydana qayıtması üçün dəqiq vaxt açıqlamayıb.
İspaniya mediası əvvəllər fransız müdafiəçinin sağalması üçün dörd-beş ay lazım ola biləcəyini bildirmişdi.
Mendi son illərdə müntəzəm olaraq zədələrlə mübarizə aparır. Bu mövsüm müdafiəçi “Real Madrid”də cəmi doqquz oyunda iştirak edib.
Xatırladaq ki, bir gün əvvəl Madrid klubu İspaniya liqasında “Barselona”ya 2:0 hesabı ilə məğlub olub.