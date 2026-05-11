“Liverpul” Jota və qardaşının xatirəsinə abidə hazırlayıb - FOTO

“Liverpul” Dioqo Jotanın xatirəsinə Enfilddə ucaldılacaq yeni bir abidənin təqdimatını keçirib.
“Liverpul” və Portuqaliya milli futbolçusu və “Penafiel”də oynayan qardaşı Andre Teyşeyra da Silva 3 iyul 2025-ci ildə İspaniyanın şimal-qərbində baş verən avtomobil qəzasında həlak olublar. Onların “Lamborghini” avtomobili yüksək sürətlə başqa bir avtomobili ötərkən təkəri partlayıb. Avtomobil yol kənarına çırpılıb və alovlanıb.
“Əbədi 20” (Jotanın forma nömrəsi) adlanan abidə qardaşların həyatına, onların bir-birinə olan bağlılığına və ailələri, komanda yoldaşları və dünyanın hər yerindəki azarkeşlər tərəfindən onlara duyulan sevgi və hörmətə həsr olunub.
Abidənin mərkəzində Dioqonun ikonik qol sevincini simvolizə edən axan ürək heykəli var və müxtəlif bucaqlardan qardaşların köynəklərini bəzəyən 20 və 30 rəqəmləri görünür.
Heykəl həmçinin “Liverpul” azarkeşləri tərəfindən çox sevilən məşhur Jota mahnısının sözləri ilə həkk olunacaq - hələ də hər oyunda 20-ci dəqiqədə oxuduqları mahnı.
Klub heykəlin rəsmi açılış tarixini daha sonra açıqlayacaq, lakin təsdiqləyəcək ki, heykəl 97-ci prospektdə quraşdırılacaq və burada minlərlə xatirə əşyası - çiçəklər, eşarplar, rəsm əsərləri, açıqcalar, bannerlər və rəqiblərin köynəkləri - qardaşların ölümündən dərhal sonra təsirli bir xatirə sahəsi yaratmaq üçün yerləşdirilib.
Xatirə, hər iki qardaşa həsr olunmuş lazerlə həkk olunmuş Granby Rock (təkrar emal olunmuş materiallardan hazırlanmış davamlı maddə - red.) daş plintinə quraşdırılacaq.
Abidənin özü Enfilddə qalan bir çox maddi xatirə əşyasını özündə birləşdirəcək. Bu unikal təkrar istifadə prosesi, o dövrdə azarkeşlər tərəfindən paylaşılan səslərin və duyğuların bu abidənin daimi bir hissəsinə çevrilməsini təmin edir.
Abidə həmçinin Dioqonun futboldan kənar həyatını əks etdirən şəxsi istinadları - plintdə yerləşən bir oyun paneli parçası da daxil olmaqla - özündə əks etdirəcək və sevgi, birlik və xatirənin daimi simvolu, eləcə də hər kəsin düşünməsi, xatırlaması və hörmətini bildirməsi üçün bir yer kimi xidmət edəcək”, - “Liverpul”un açıqlamasında bildirilib.