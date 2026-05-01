1 May 2026
AZ

İnfantino yenidən FİFA prezidenti seçilmək üçün namizədliyini irəli sürəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 May 2026 09:10
139
İnfantino yenidən FİFA prezidenti seçilmək üçün namizədliyini irəli sürəcək

FİFA prezidenti Canni İnfantino 2031-ci ilə qədər vəzifəsində qalmağı planlaşdırır.

İdman.Biz bildirir ki, o, 2027-ci ildə Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilən FİFA Konqresində yenidən seçilmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

İnfantino 2016-cı ildən bəri FİFA prezidenti vəzifəsində çalışır. Təşkilatın nizamnaməsi maksimum vəzifə müddətini üç dörd illik müddətlə məhdudlaşdırır. Lakin 2022-ci ildə FİFA Şurası İnfantinonun 2016-cı ildən 2019-cu ilə qədər prezident kimi ilk müddətini nəzərə almamaq qərarına gəlib.

Beləliklə, İnfantinonun dördüncü müddəti onun üçün üçüncü olacaq və qalib gələcəyi təqdirdə səlahiyyət müddətini 15 ilə qədər uzadıb. O, 2023-cü ildə keçirilən əvvəlki seçkilərdə yeganə namizəd olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

