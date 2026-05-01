“Mançester Yunayted” Leao ilə müqaviləyə üç futbolçu sala bilər

“Mançester Yunayted” “Milan”ın hücumçusu Rafael Leao ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən verdiyi məlumata görə, “qırmızı şeytanlar” portuqaliyalı hücumçunu transfer etmək üçün hücumçular Coşua Zirkzee və Markus Reşfordu, eləcə də yarımmüdafiəçi Manuel Uqarteni müqaviləyə daxil etməyə hazırdır.
Mənbəyə görə, hər üç oyunçunun potensial müqaviləyə cəlb olunması ehtimalı azdır, lakin “Milan”a hansını almaq seçimi verilə bilər. Qeyd olunur ki, Zirkzee müqaviləyə daxil edilərsə, “qırmızı şeytanlar” təxminən 20 milyon avro əlavə ödəniş edəcək.
Reşfordun dəyəri 40 milyon avrodur, ona görə də “Mançester Yunayted” “rossoneri”yə çox pul ödəməli olmayacaq. Lakin onun maaşı ildə 10 milyon avrodur - Milan klubu bu məbləği ödəmək istəmir.
Bu mövsüm Leao bütün turnirlərdə 28 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 65 milyon avrodur.