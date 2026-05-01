1 May 2026
AZ

“Mançester Yunayted” Leao ilə müqaviləyə üç futbolçu sala bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 May 2026 06:06
256
“Mançester Yunayted” “Milan”ın hücumçusu Rafael Leao ilə maraqlanır.

İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən verdiyi məlumata görə, “qırmızı şeytanlar” portuqaliyalı hücumçunu transfer etmək üçün hücumçular Coşua Zirkzee və Markus Reşfordu, eləcə də yarımmüdafiəçi Manuel Uqarteni müqaviləyə daxil etməyə hazırdır.

Mənbəyə görə, hər üç oyunçunun potensial müqaviləyə cəlb olunması ehtimalı azdır, lakin “Milan”a hansını almaq seçimi verilə bilər. Qeyd olunur ki, Zirkzee müqaviləyə daxil edilərsə, “qırmızı şeytanlar” təxminən 20 milyon avro əlavə ödəniş edəcək.

Reşfordun dəyəri 40 milyon avrodur, ona görə də “Mançester Yunayted” “rossoneri”yə çox pul ödəməli olmayacaq. Lakin onun maaşı ildə 10 milyon avrodur - Milan klubu bu məbləği ödəmək istəmir.

Bu mövsüm Leao bütün turnirlərdə 28 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 65 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İsmaila Sarr Konfrans Liqası tarixində ən erkən qolu vurub
05:17
Dünya futbolu

İsmaila Sarr Konfrans Liqası tarixində ən erkən qolu vurub

Oyun 3:1 hesabı ilə London klubunun xeyrinə başa çatıb
Emeri “Nottingem Forest”ə məğlubiyyətdən sonra hakimləri sərt tənqid edib
04:01
Dünya futbolu

Emeri “Nottingem Forest”ə məğlubiyyətdən sonra hakimləri sərt tənqid edib

Oyun “Nottinqem Forest”in xeyrinə qurtarıb
Tramp İranın dünya çempionatında iştirakına qarşı olmadığını bildirib
03:13
Dünya futbolu

Tramp İranın dünya çempionatında iştirakına qarşı olmadığını bildirib

Dünya çempionatının qrup mərhələsində İran millisi Los-Ancelesdə iki oyun keçirəcək
“Liverpul” “Real”ın oyunçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
02:09
Dünya futbolu

“Liverpul” “Real”ın oyunçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 45 oyunda meydana çıxıb
“Fənərbağça” transferlə bağlı Salahla danışıqlar aparır
01:45
Dünya futbolu

“Fənərbağça” transferlə bağlı Salahla danışıqlar aparır

Məhəmməd Salahın “Liverpul”la müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
Keyn “Bavariya”nın bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçuları siyahısına daxil olub
01:26
Dünya futbolu

Keyn “Bavariya”nın bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçuları siyahısına daxil olub

İngilis hücumçu Harri Keyn “Bavariya”nın bütün zamanların ən yaxşı on bombardiri arasında yer alıb. İdman.Biz bildirir ki, hücumçunun hazırda Münhen klubunda 139 qolu var. Keçmiş hücumçu Gerd Müller lider olaraq qalır (570 qol). “Bavariya”nın bütün zamanların ən yaxşı 10 bombardiri (aprel 2025):

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq