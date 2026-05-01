“Liverpul” “Real”ın oyunçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

“Liverpul” və “Mançester Yunayted” “Real Madrid”in müdafiə yarımmüdafiəçisi Orelyen Tçuaméni ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in “Caught Offside” saytına istinadən məlumatına görə, “Los Blancos”un potensial yeni baş məşqçisi onu satmaq qərarına gələrsə, hər iki klub 26 yaşlı futbolçuya olan marağını artıra bilər.
Mənbənin məlumatına görə, fransız yarımmüdafiəçinin hazırkı müqaviləsinin iki ili qaldığı nəzərə alınmaqla, onun xidmətlərində maraqlı olan klublar təxminən 80-90 milyon avro ödəməli olacaqlar. “Real Madrid” rəhbərliyinin Tçuaméni ilə müqaviləni 2031-ci ilə qədər uzatmağı planlaşdırdığı vurğulanır.
Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 45 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, onun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.