İngilis hücumçu Harri Keyn “Bavariya”nın bütün zamanların ən yaxşı on bombardiri arasında yer alıb.
İdman.Biz bildirir ki, hücumçunun hazırda Münhen klubunda 139 qolu var. Keçmiş hücumçu Gerd Müller lider olaraq qalır (570 qol).
“Bavariya”nın bütün zamanların ən yaxşı 10 bombardiri (aprel 2025):
1. Gerd Müller – 570 qol.
2. Robert Levandovski - 344
3. Tomas Müller - 250
4. Rayner Olhauzer - 229
5. Karl-Haynts Rummenigge - 217
6. Roland Volfart - 156
7. Diter Höness - 145
8. Aryen Robben - 144
9. Diter Brenninger - 142
10. Harri Keyn - 139
Harri Keyn 2023-cü ilin yayından “Bavariya”da çıxış edir. Onun Münhen klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.