1 May 2026
Emeri “Nottingem Forest”ə məğlubiyyətdən sonra hakimləri sərt tənqid edib

1 May 2026 04:01
“Aston Villa”nın baş məşqçisi Unai Emeri komandasının Avropa Liqasının yarımfinalında “Nottinqem Forest”ə 1:0 hesabı ilə məğlub olduğu oyunda hakimlikdən narazı qalıb.

İdman.Biz bildirir ki, 31-ci dəqiqədə “Forest”in yarımmüdafiəçisi Elliot Anderson hücumçu Olli Uotkinsə hücum edərək forvardın ayağının üstündən vurub. Hakim Joao Pineyro qayda pozuntusunu saymayıb.

“Yenidən nəzərdən keçirdikdən sonra başa düşdüm ki, bu, VAR-ın məsuliyyətidir. Bu, böyük bir səhv idi, böyük bir səhv! Uotkins az qala topuğunu sındıracaqdı. VAR-ın böyük bir məsuliyyəti var və onlar izahat verməlidirlər. Bu, dəlilikdir!

Belə bir hərəkətlərdən biri Uotkinsin topuğunu sındıra bilərdi. Mən VAR-ı 100% dəstəkləyirəm, amma biz ondan düzgün istifadə etməliyik. Bu hərəkətə gəldikdə, buna şübhə yoxdur. VAR haradadır?”, jurnalist Con Taunli Emerinin X sosial media səhifəsindəki sözlərini sitat gətirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İsmaila Sarr Konfrans Liqası tarixində ən erkən qolu vurub
05:17
Dünya futbolu

İsmaila Sarr Konfrans Liqası tarixində ən erkən qolu vurub

Oyun 3:1 hesabı ilə London klubunun xeyrinə başa çatıb
Tramp İranın dünya çempionatında iştirakına qarşı olmadığını bildirib
03:13
Dünya futbolu

Tramp İranın dünya çempionatında iştirakına qarşı olmadığını bildirib

Dünya çempionatının qrup mərhələsində İran millisi Los-Ancelesdə iki oyun keçirəcək
“Liverpul” “Real”ın oyunçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
02:09
Dünya futbolu

“Liverpul” “Real”ın oyunçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 45 oyunda meydana çıxıb
“Fənərbağça” transferlə bağlı Salahla danışıqlar aparır
01:45
Dünya futbolu

“Fənərbağça” transferlə bağlı Salahla danışıqlar aparır

Məhəmməd Salahın “Liverpul”la müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
Keyn “Bavariya”nın bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçuları siyahısına daxil olub
01:26
Dünya futbolu

Keyn “Bavariya”nın bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçuları siyahısına daxil olub

İngilis hücumçu Harri Keyn “Bavariya”nın bütün zamanların ən yaxşı on bombardiri arasında yer alıb. İdman.Biz bildirir ki, hücumçunun hazırda Münhen klubunda 139 qolu var. Keçmiş hücumçu Gerd Müller lider olaraq qalır (570 qol). “Bavariya”nın bütün zamanların ən yaxşı 10 bombardiri (aprel 2025):

Konfrans Liqası: “Şaxtyor Donetsk” “Kristal Palas”a məğlub oldu
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Şaxtyor Donetsk” “Kristal Palas”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Rayo Valyekano” öz meydanında “Strasburq”a qalib gəlib

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib