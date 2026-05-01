Emeri “Nottingem Forest”ə məğlubiyyətdən sonra hakimləri sərt tənqid edib

“Aston Villa”nın baş məşqçisi Unai Emeri komandasının Avropa Liqasının yarımfinalında “Nottinqem Forest”ə 1:0 hesabı ilə məğlub olduğu oyunda hakimlikdən narazı qalıb.
İdman.Biz bildirir ki, 31-ci dəqiqədə “Forest”in yarımmüdafiəçisi Elliot Anderson hücumçu Olli Uotkinsə hücum edərək forvardın ayağının üstündən vurub. Hakim Joao Pineyro qayda pozuntusunu saymayıb.
“Yenidən nəzərdən keçirdikdən sonra başa düşdüm ki, bu, VAR-ın məsuliyyətidir. Bu, böyük bir səhv idi, böyük bir səhv! Uotkins az qala topuğunu sındıracaqdı. VAR-ın böyük bir məsuliyyəti var və onlar izahat verməlidirlər. Bu, dəlilikdir!
Belə bir hərəkətlərdən biri Uotkinsin topuğunu sındıra bilərdi. Mən VAR-ı 100% dəstəkləyirəm, amma biz ondan düzgün istifadə etməliyik. Bu hərəkətə gəldikdə, buna şübhə yoxdur. VAR haradadır?”, jurnalist Con Taunli Emerinin X sosial media səhifəsindəki sözlərini sitat gətirir.