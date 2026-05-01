1 May 2026
“Daily Mail” Premyer Liqa mövsümünün ən pis 10 transferini açıqlayıb

1 May 2026 08:14
“The Daily Mail” nəşri 2025/26 Premyer Liqa mövsümünün ən pis 10 transferinin siyahısını dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, siyahıda “Çelsi”nin üç yeni transferi var: Alehandro Qarnaço, Ceymi Gittens və Liam Delap, “Nyukasl”ın hücumçusu Yohan Vissa isə birinci yerdədir.

“The Daily Mail”ə görə 2025/26 Premyer Liqa mövsümünün ən pis 10 transferi:

1. Yohan Vissa (“Brentford”dan “Nyukasl”a) — 55 milyon funt sterlinq
2. Ceyms Makate (“Mançester Siti”dən “Nottingem Forest”ə) — 30 milyon funt sterlinq
3. Harvi Elliott (“Liverpul”dan “Aston Villa”ya) — icarəyə
4. Aleksandr İsak (“Nyukasl”dan “Liverpul”a) - 125 milyon funt sterlinq
5. Alehandro Qarnaço (“Mançester Yunayted”dən “Çelsi”yə) - 40 milyon funt sterlinq
6. Con Arias (“Fluminense”dən “Vulverhempton”a) - 15 milyon funt sterlinq
7. Konor Qallaher (“Atletiko Madrid”dən “Tottenhem”ə) - 35 milyon funt sterlinq
8. Ceymi Gittens (“Borussiya Dortmund”dan “Çelsi”yə) - 48,5 milyon funt sterlinq
9. Xavi Simons (“RB Leypsiq”dən “Tottenhem”ə) - 52 milyon funt sterlinq
10. Liam Delap (“İpsviç Taun”dan “Çelsi”yə) - 30 milyon funt sterlinq

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Atletiko Madrid” Xulian Alvaresi satmaq istəmir - Sky Sports
07:11
Dünya futbolu

“Atletiko Madrid” Xulian Alvaresi satmaq istəmir - Sky Sports

Hücumçu 2024-cü ilin yayından bəri “Atletiko Madrid”də çıxış edir
“Mançester Yunayted” Leao ilə müqaviləyə üç futbolçu sala bilər
06:06
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Leao ilə müqaviləyə üç futbolçu sala bilər

Bu mövsüm Leao bütün turnirlərdə 28 oyunda meydana çıxıb
İsmaila Sarr Konfrans Liqası tarixində ən erkən qolu vurub
05:17
Dünya futbolu

İsmaila Sarr Konfrans Liqası tarixində ən erkən qolu vurub

Oyun 3:1 hesabı ilə London klubunun xeyrinə başa çatıb
Emeri “Nottingem Forest”ə məğlubiyyətdən sonra hakimləri sərt tənqid edib
04:01
Dünya futbolu

Emeri “Nottingem Forest”ə məğlubiyyətdən sonra hakimləri sərt tənqid edib

Oyun “Nottinqem Forest”in xeyrinə qurtarıb
Tramp İranın dünya çempionatında iştirakına qarşı olmadığını bildirib
03:13
Dünya futbolu

Tramp İranın dünya çempionatında iştirakına qarşı olmadığını bildirib

Dünya çempionatının qrup mərhələsində İran millisi Los-Ancelesdə iki oyun keçirəcək
“Liverpul” “Real”ın oyunçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
02:09
Dünya futbolu

“Liverpul” “Real”ın oyunçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 45 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq