Arbeloa: “Hakim oyunu məhv etdi”

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa komandasının 2025/2026 mövsümünün Çempionlar Liqasının 1/4 finalının ikinci oyununda “Bavariya”ya məğlubiyyəti (3:4), eləcə də “Los Blancos”un yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqanın meydandan qovulması barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Kamavinqa 86-cı dəqiqədə ikinci sarı vərəqə alaraq meydançadan qovulub. Oyunçu topu uzun müddət rəqibə vermədiyi üçün ikinci sarı vərəqə alıb.
“Belə bir şeyə görə oyunçunu meydandan qovmaq olmaz. Düşünmürəm ki, hakim onun sarı vərəqə aldığını belə bilmirdi. Hakim oyunu məhv etdi”, - Arbeloa deyib.