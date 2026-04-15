15 Aprel 2026
“Barselona” “Atletiko”ya qarşı oyunlarda hakim qərarları ilə bağlı UEFA-ya yeni şikayət verəcək

15 Aprel 2026 19:48
“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta klubun Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında “Atletiko Madrid” qarşı keçirilən oyunlarda hakim qərarları ilə bağlı UEFA-ya yenə şikayət edəcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Barselona” ümumi hesabda 3:2 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb. İlk oyunda İştvan Kovaç (Rumıniya), ikinci oyunda isə Kleman Türpen (Fransa) hakimlik edib.

“Biz bunu qəbul edə bilmərik. Biz artıq UEFA-ya şikayət etmişik və düşünürəm ki, daha bir şikayət edəcəyik”, - deyə insayder Fabrizio Romano Laportanın sözlərini sitat gətirir.

“Atletiko” Çempionlar Liqasının yarımfinalında “Sportinq” – “Arsenal” matçının qalibi ilə qarşılaşacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lionel Messi fırıldaqçılıqda ittiham edilir
20:33
Dünya futbolu

Lionel Messi fırıldaqçılıqda ittiham edilir

Mayamidə yerləşən bir şirkət Lionel Messini fırıldaqçılıqda ittiham edir
“Real Madrid”in keçmiş oyunçusu Xose Santamaria vəfat edib
19:18
Dünya futbolu

“Real Madrid”in keçmiş oyunçusu Xose Santamaria vəfat edib

Məşqçi kimi Santamaria “Espanyol” və İspaniya milli komandasında çalışıb
Altay Bayındır Türkiyə nəhəngi ilə razılaşdı
17:54
Futbol

Altay Bayındır Türkiyə nəhəngi ilə razılaşdı

Transferin rəsmiləşməsi üçün yalnız bir maneə qalıb
Conco Şelvi karyerasını başa vurub
17:39
Futbol

Conco Şelvi karyerasını başa vurub

İngiltərəli yarımmüdafiəçi məşqçilik fəaliyyətinə start verib
Bəhlul Mustafazadənin son durumu açıqlandı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:30
Futbol

Bəhlul Mustafazadənin son durumu açıqlandı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Müdafiəçinin fərdi məşqlərə start verəcəyi gözlənilir
Futbol tarixinin ən böyük dövlət cinayəti və illərlə basdırılan həqiqət - ARAŞDIRMA + FOTO
16:15
Futbol

Futbol tarixinin ən böyük dövlət cinayəti və illərlə basdırılan həqiqət - ARAŞDIRMA + FOTO

“Liverpul” - “Nottingem Forest” matçında 97 azarkeşi bilərəkdən ölümə tərk ediblərmiş

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub