15 Aprel 2026
15 Aprel 2026 06:15
Noyer: ““Real Madrid”ə qarşı oynamaq çətindir, amma özümüzə inanırıq”

“Bavariya”nın qapıçısı Manuel Noyer UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 finalının “Real Madrid”ə qarşı cavab oyunu ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, Almaniya klubu ilk oyunda 2:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

“Biz cəmi bir qol irəlidəyik və oyun hər iki tərəfə də gedə bilər. “Real Madrid”ə qarşı oynamaq həmişə çətindir, amma biz bir az daha güclüyük və evdəki atmosfer bizim tərəfimizdə olacaq. Bu oyuna yaxşı mövqedən başlayacağıq, amma çox da lovğalana bilmərik, çünki hamı “Real Madrid”in əvvəllər də cavab zərbələrini görmüşük. Buna baxmayaraq, biz özümüzə inanırıq!”, - Noyer deyib.

