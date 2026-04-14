“Komo”nun prezidenti azarkeşləri sərt tənqid edib

“Komo”nun prezidenti Mirvan Suvarso komandanın İtaliya liqasında “İnter”ə 3:4 hesabı ilə məğlub olması ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, rəsmi şəxs komandanın oyunundan qürur duyduğunu bildirib, lakin bəzi azarkeşlərin davranışlarını tənqid edib.
“Son nəticəyə baxmayaraq, komandamızla inanılmaz dərəcədə qürur duyuram. Meydanda hər şeylərini verdilər və əsl ləyaqətlə mübarizə apardılar. Oyunumuzla qürurum VIP lojasında bəzi insanların rəqib nümayəndə heyətinə qarşı davranışından məyusluğumu üstələyə bilməz”, - jurnalist Canluka Di Marzionun veb saytında Suvarsonun sözləri sitat gətirilir.
“Başa düşürəm ki, futbol güclü emosiyalar oyadır, amma biz heç vaxt kim olduğumuzu unutmamalıyıq. Klubumuzun bütövlüyü və liqanın inkişafı qarşılıqlı hörmətdən asılıdır. Bunu qəbul edə bilməyən hər kəs xoş qarşılanmayacaq”, - deyə o əlavə edib.
Bu matçdan sonra “Komo” 59 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir, “İnter” isə 75 xalla liderdir.