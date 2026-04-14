14 Aprel 2026
“Mançester Yunayted”in keçmiş oyunçusu: “Barselona” artıq Çempionlar Liqasının kralı deyil”

14 Aprel 2026 05:18
“Mançester Yunayted”in keçmiş oyunçusu Patris Evra Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında “Barselona”nın “Atletiko Madrid”ə qarşı şanslarından danışıb.

İdman.Biz-in “Goal”a istinadən verdiyi məlumata görə, fransız futbolçu katalonların ilk oyunda 2:0 hesablı məğlubiyyətdən sonra özünə gələ biləcəyinə inanmır.

“Barselona" azarkeşləri reallığı qəbul etməlidirlər. Hər yerdə geri dönüş barədə söhbətlər görürəm, amma bu, 2015-ci ildəki komanda ilə eyni deyil. “Barselona” artıq yoxdur”, - deyə Evra bildirib.

O, katalonların turnirin həlledici mərhələlərində dəfələrlə uğursuz olduğunu qeyd edib.

“Onlar buna qadir deyillər. Çempionlar Liqası fərqli bir hekayədir. Artıq kral deyilsiniz”, - deyə o vurğulayıb.

“Atletiko Madrid” – “Barselona” matçı 14 apreldə keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” 45 ildən sonra dəfə çempionatda evdə “Lids Yunayted”ə uduzub
02:12
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” 45 ildən sonra dəfə çempionatda evdə “Lids Yunayted”ə uduzub

“Mançester Yunayted” 55 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
Asiya Çempionlar Liqası: “Əl-Sədd” “Əl-Hilal”a qalib gəlib
01:50
Dünya futbolu

Asiya Çempionlar Liqası: “Əl-Sədd” “Əl-Hilal”a qalib gəlib

Dörddəbir final mərhələsindən başlayaraq turnirin oyunları Ciddə şəhərindəki “King Abdullah Sports City” və “Prince Abdullah Al-Feysal” stadionlarında keçiriləcək
Ronaldu 45 yaşında DÇ-2030-da oynaya biləcəyini bildirib
01:31
Dünya futbolu

Ronaldu 45 yaşında DÇ-2030-da oynaya biləcəyini bildirib

2030-cu il dünya çempionatı 6 ölkədə keçiriləcək
La Liqa: Autsayder “Levante” qələbə qazanıb
01:12
Dünya futbolu

La Liqa: Autsayder “Levante” qələbə qazanıb

Bu qələbədən sonra “Levante” 29 xalla 19-cu yerdədir
A Seriyası: “Fiorentina” minimal hesabla “Latsio”nu məğlub edib
01:04
Dünya futbolu

A Seriyası: “Fiorentina” minimal hesabla “Latsio”nu məğlub edib - VİDEO

Bu matçdan sonra “Fiorentina” 35 xalla İtaliya yüksək divizionunda 15-cidir
“Mançester Yunayted” gözlənilmədən öz meydançasında “Lids”ə məğlub olub
00:57
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” gözlənilmədən öz meydançasında “Lids”ə məğlub olub - VİDEO

“Mançester Yunayted” 55 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində üçüncüdür

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb