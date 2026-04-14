“Bavariya” Qordonun transferi ilə bağlı danışıqlar aparır

“Bavariya” yay transfer pəncərəsində hücum xəttini gücləndirməyi planlaşdırır.

İdman.Biz-in “Sky Germany”yə istinadən verdiyi məlumata görə, Münhen klubu “Nyukasl”ın cinah oyunçusu Entoni Qordonu transfer etməkdə maraqlıdır.

Mənbənin məlumatına görə, “Bavariya” və 25 yaşlı futbolçunun nümayəndələri arasında artıq əsaslı danışıqlar aparılıb. Lakin, ingilis klubunun özü ilə əlaqə hələ qurulmayıb.

Transferin təxminən 60 milyon avro dəyərində olduğu bildirilir. Oyunçunun “Nyukasl”la 2030-cu ilin ortalarına qədər olan müqaviləsində satın alma seçimi yoxdur.

Transfer olunarsa, Qordon Münhen hücum xəttində Luis Diaz üçün rəqib ola bilər.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Komo”nun prezidenti azarkeşləri sərt tənqid edib
07:11
Dünya futbolu

“Komo”nun prezidenti azarkeşləri sərt tənqid edib

Komanda son oyunda “İnter”ə məğlub olub
“Mançester Yunayted”in keçmiş oyunçusu: “Barselona” artıq Çempionlar Liqasının kralı deyil”
05:18
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in keçmiş oyunçusu: “Barselona” artıq Çempionlar Liqasının kralı deyil”

“Atletiko Madrid” – “Barselona” matçı 14 apreldə keçiriləcək
“Mançester Yunayted” 45 ildən sonra dəfə çempionatda evdə “Lids Yunayted”ə uduzub
02:12
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” 45 ildən sonra dəfə çempionatda evdə “Lids Yunayted”ə uduzub

“Mançester Yunayted” 55 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
Asiya Çempionlar Liqası: “Əl-Sədd” “Əl-Hilal”a qalib gəlib
01:50
Dünya futbolu

Asiya Çempionlar Liqası: “Əl-Sədd” “Əl-Hilal”a qalib gəlib

Dörddəbir final mərhələsindən başlayaraq turnirin oyunları Ciddə şəhərindəki “King Abdullah Sports City” və “Prince Abdullah Al-Feysal” stadionlarında keçiriləcək
Ronaldu 45 yaşında DÇ-2030-da oynaya biləcəyini bildirib
01:31
Dünya futbolu

Ronaldu 45 yaşında DÇ-2030-da oynaya biləcəyini bildirib

2030-cu il dünya çempionatı 6 ölkədə keçiriləcək
La Liqa: Autsayder “Levante” qələbə qazanıb
01:12
Dünya futbolu

La Liqa: Autsayder “Levante” qələbə qazanıb

Bu qələbədən sonra “Levante” 29 xalla 19-cu yerdədir

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb