“Bavariya” Qordonun transferi ilə bağlı danışıqlar aparır

“Bavariya” yay transfer pəncərəsində hücum xəttini gücləndirməyi planlaşdırır.
İdman.Biz-in “Sky Germany”yə istinadən verdiyi məlumata görə, Münhen klubu “Nyukasl”ın cinah oyunçusu Entoni Qordonu transfer etməkdə maraqlıdır.
Mənbənin məlumatına görə, “Bavariya” və 25 yaşlı futbolçunun nümayəndələri arasında artıq əsaslı danışıqlar aparılıb. Lakin, ingilis klubunun özü ilə əlaqə hələ qurulmayıb.
Transferin təxminən 60 milyon avro dəyərində olduğu bildirilir. Oyunçunun “Nyukasl”la 2030-cu ilin ortalarına qədər olan müqaviləsində satın alma seçimi yoxdur.
Transfer olunarsa, Qordon Münhen hücum xəttində Luis Diaz üçün rəqib ola bilər.