“Nike” avrokubokları toplarla təchiz edəcək - FT

“Nike” şirkəti Avropa yarışları üçün matç topları tədarük etmək üçün UEFA ilə 40 milyon avroluq müqavilə imzalayacaq.
İdman.Biz bu barədə "Financial Times”a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, ABŞ şirkəti “Nike”, Çempionlar Liqası matç topu tədarükçüsü olaraq Almaniyanın “Adidas” şirkətini əvəz edəcək. Amerika şirkətinin topu əvvəllər 1998-ci ildən 2001-ci ilə qədər turnirdə istifadə olunub, bundan sonra müqavilə alman istehsalçısına verilib.
“Adidas”ın Çempionlar Liqası üçün matç topları tədarük etmək üzrə hazırkı müqaviləsi, eləcə də “Decathlon”un Avropa Liqası və Konfrans Liqası üçün matç topları tədarük etmək üzrə müqaviləsi 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər qüvvədədir. 2031-ci ilin yayına qədər qüvvədə olan müqavilə çərçivəsində “Nike”ın üç Avropa yarışına ev sahibliyi etməsi gözlənilir. Alman şirkəti müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlarda iştirak etmədiyini təsdiqləyib və digər turnirlərə diqqət yetirmək qərarına gəlib.