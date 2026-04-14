Lamin Yamal futbolçular arasında kumirini deyib

“Barselona”nın hücumçusu Lamin Yamal futbolda özünün kumirini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Santos”un braziliyalı hücumçusu Neymar Yamalın kumiridir.
“Mən 6:1 hesablı qələbəni dəfələrlə izləmişəm [2016/17 Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Barselona” ilə PSJ arasında baş tutan oyun - red.]. Mən onu canlı izlədim. Neymar bütün uşaqlığımı təcəssüm etdirdi, o, mənim kumirimdir və mən həmişə futbola verdiyi töhfələrə görə ona minnətdaram.
O, hamımızı ruhlandırır. Onu görmək üçün bilet ödəyirsən və matçdan iki-üç gün sonra yenidən onu görməyə, sadəcə oyununu görmək üçün geri qayıdırsan.
Futbola verdiyi töhfələrə görə ona təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, dünya çempionatında oynaya bilər”, - “Mundo Deportivo” Yamalın sözlərini sitat gətirir.