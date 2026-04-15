15 Aprel 2026
VAR “Barselona”nın penaltisini gizlədib - VİDEO

15 Aprel 2026 10:51
İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda Atletiko”ya qarşı keçirdiyi matçda hakimlərin verdiyi qərar böyük səs-küyə səbəb olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisinin üçüncü qol epizodunda top Klement Lanqlenin qaldırılmış əlinə dəydikdən sonra Ferran Torresin önünə düşüb və “Barsa”nın hücumçusu qapıya zərbəni dəqiq yerinə yetirib.

Qol ofsayd səbəbindən ləğv edilib. Amma VAR qoldan öncə topun ələ dəyməsi epizoduna məhəl qoymayıb və əllə oynama vəziyyətini yoxlamadan yalnız Torresin ofsaydda olub-olmamasına baxıb.

Qeyd edək ki, ilk qarşılaşmada da hakim qəraları ilə bağlı ciddi qayda pozuntuları qeydə alınmışdı və UEFA oyunun hakimi İştvan Kovaçı cari mövsümün sonuna qədər kənarlaşdırmaq qərarına vermişdi.

