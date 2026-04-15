15 Aprel 2026
Eyni anda 32 klubun skautu gənc futbolçunu izləyir

15 Aprel 2026 11:05
Eyni anda 32 klubun skautu gənc futbolçunu izləyir

İsveçin “Brommapoykarna” və AIK klublarının qarşılaşmasını izləmək üçün eyni anda 32 ölkədən olan skaut İsveçə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 18 yaşlı futbolçu Zadok Yohanna hazırda böyük klubların hədəfindədir.

Oyunu izləyənlər arasında İngiltərə Premyer Liqası və Almaniya Bundesliqasının təmsilçiləri də yer alıb.

Gənc istedad cari mövsümdə çempionatda keçirdiyi iki oyunda bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun çıxışı hazırda “Çelsi”, “Ayaks” və “Brügge” kimi klubların marağına səbəb olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çimərlik futbolu millisinin baş məşqçisi: “Hədəf çempionluq və A divizionudur” - FOTO
11:37
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millisinin baş məşqçisi: “Hədəf çempionluq və A divizionudur” - FOTO

Sahib Məmmədov qarşıdakı planlarla bağlı da fikirlərini bölüşüb
Qana millisinin yeni baş məşqçisinin adı məlum olub
11:25
Futbol

Qana millisinin yeni baş məşqçisinin adı məlum olub

Qana milli komandası 2026-cı il dünya çempionatında çətin qrupda yer alıb
“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Dördüncü pillə ilə xal fərqi elə də böyük deyil” - MÜSAHİBƏ
11:12
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Dördüncü pillə ilə xal fərqi elə də böyük deyil” - MÜSAHİBƏ

Tərlan Əhmədli “Turan Tovuz”la oyun öncəsi komandasının şanslarını dəyərləndirdi
VAR “Barselona”nın penaltisini gizlədib - VİDEO
10:51
Futbol

VAR “Barselona”nın penaltisini gizlədib - VİDEO

“Atletiko” ilə matçda ləğv edilən qol ətrafında narazılıq
Siyasət Əsgərov: “Qələbə qazandığımız üçün sevincliyik”
10:39
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Qələbə qazandığımız üçün sevincliyik”

Milli komandanın baş məşqçisi eyni uğuru növbəti oyunda təkrarlamaq istədiklərini vurğulayıb

İranın millisinin DÇ-2026-da iştirak ehtimalı artır
10:12
DÇ-2026

İranın millisinin DÇ-2026-da iştirak ehtimalı artır

İdman naziri Əhməd Donyamali komandanın göndərilməsinə icazə verəcəklərinə eyham vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb