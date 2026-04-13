Keyruş Qana millisinin baş məşqçisi təyin edilib

Qana millisi yeni baş məşqçi təyinatını elan edib.
İdman.Biz-in ölkə futbol assosiasiyasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, məşhur portuqaliyalı məşqçi Karlos Keyruş baş məşqçi təyin edilib. Müqavilənin müddəti dəqiqləşdirilməyib.
Məşqçi iyun ayında başlayacaq və Meksika, Kanada və ABŞ-da keçiriləcək qarşıdan gələn dünya çempionatında komandaya rəhbərlik edəcək. Qana qrup mərhələsində Panama, İngiltərə və Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.
Keyruş əvvəllər “Real Madrid” və “Mançester Yunayted”də çalışıb, Cənubi Afrikanı 2002-ci il dünya çempionatına, Portuqaliyanı isə 2010-cu il turnirinin pley-off mərhələsinə çıxarıb. O, həmçinin İranı iki dünya çempionatına çıxarıb və Portuqaliya ilə iki Dünya Gənclər çempionatını qazanıb.
Qana hazırda FIFA reytinqində 74-cü yerdədir.