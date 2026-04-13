Keyruş Qana millisinin baş məşqçisi təyin edilib

13 Aprel 2026 23:37
120
Qana millisi yeni baş məşqçi təyinatını elan edib.

İdman.Biz-in ölkə futbol assosiasiyasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, məşhur portuqaliyalı məşqçi Karlos Keyruş baş məşqçi təyin edilib. Müqavilənin müddəti dəqiqləşdirilməyib.

Məşqçi iyun ayında başlayacaq və Meksika, Kanada və ABŞ-da keçiriləcək qarşıdan gələn dünya çempionatında komandaya rəhbərlik edəcək. Qana qrup mərhələsində Panama, İngiltərə və Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.

Keyruş əvvəllər “Real Madrid” və “Mançester Yunayted”də çalışıb, Cənubi Afrikanı 2002-ci il dünya çempionatına, Portuqaliyanı isə 2010-cu il turnirinin pley-off mərhələsinə çıxarıb. O, həmçinin İranı iki dünya çempionatına çıxarıb və Portuqaliya ilə iki Dünya Gənclər çempionatını qazanıb.

Qana hazırda FIFA reytinqində 74-cü yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

A Seriyası: “Fiorentina” minimal hesabla “Latsio”nu məğlub edib
01:04
Dünya futbolu

A Seriyası: “Fiorentina” minimal hesabla “Latsio”nu məğlub edib

Bu matçdan sonra “Fiorentina” 35 xalla İtaliya yüksək divizionunda 15-cidir
“Mançester Yunayted” öz meydançasında “Lids”ə məğlub olub
00:58
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” öz meydançasında “Lids”ə məğlub olub - VİDEO

“Mançester Yunayted” 55 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində üçüncüdür
Lamin Yamal futbolçular arasında kumirini deyib
00:11
Dünya futbolu

Lamin Yamal futbolçular arasında kumirini deyib

Neymar Yamalı ruhlandırırmış
Türkiyə Superliqası: “Samsunspor” və “Rizespor”dan qələbə
13 Aprel 23:22
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Samsunspor” və “Rizespor”dan qələbə

“Samsunspor” 39 xalla 7-ci yerdədir
Flik “Atletiko” ilə oyundan əvvəl meydançanın keyfiyyətindən şikayət edib
13 Aprel 23:07
Dünya futbolu

Flik “Atletiko” ilə oyundan əvvəl meydançanın keyfiyyətindən şikayət edib

“Atletiko Madrid” ilk oyunda 2:0 hesabı ilə qalib gəlib
Kerrik Maynu ilə müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı açıqlama verib
13 Aprel 22:36
Dünya futbolu

Kerrik Maynu ilə müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı açıqlama verib

Oyunçunun klubla müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb