Flik “Atletiko” ilə oyundan əvvəl meydançanın keyfiyyətindən şikayət edib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində “Atletiko Madrid”lə cavab oyunundan əvvəl “Riyad Air Metropolitano” stadionundakı meydançanın vəziyyətindən şikayətlənib.
“Barselona”nın baş məşqçisi “Atletiko Madrid”in ev stadionundakı ot örtüyünün hündürlüyündən narahatlığını bildirib. O, oyundan əvvəl “blauqrana”nın məşq toplantısında iştirak edən Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) nümayəndələrinə narazılığını bildirib.
“Atletiko Madrid” ilk oyunda 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.