Due Çempionlar Liqasının 21 yaşadək futbolçular arasında ən çox qol vuranlar arasına düşüb

PSJ-nin hücumçusu Dezire Due UEFA Çempionlar Liqasında 21 yaşa qədər ən çox qol vuran oyunçular arasında yer alıb.
İdman.Biz bildirir ki, futbolçu turnirin dörddəbir finalının ilk oyununda “Liverpul”un qapısına (2:0) qol vurub və bu qol onun yarışda 10-cu qol olub.
“Barselona”dan Lamin Yamal və “Real Madrid”dən Cud Bellinqem də 21 yaşına qədər hərəyə 10 qol vurublar.
Siyahıya əvvəllər “Borussiya Dortmund”da oynamış “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand başçılıq edir. İkinci yeri “Pari Sen-Jermen”də oynamış və hazırda “Los Blancos”da oynayan Kilian Mbappe tutur. İlk üçlüyü 21 yaşına qədər “Lion”da qol vuran Kərim Benzema tamamlayır.