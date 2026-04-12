12 Aprel 2026
“Liverpul” “Enfild”də Premyer Liqada 1500-cü qələbəsini qazanıb

12 Aprel 2026 02:14
343
“Liverpul” Premyer Liqada doğma stadionu olan “Enfild”də 1500-cü qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz bu barədə “qırmızılar”ın rəsmi saytının istinadən məlumat verir.

Mersisaydlılar bu göstəriciyə İngiltərə Premyer Liqasının 32-ci turunda Londonun “Fulhem” komandasına qarşı oyunda (2:0) çatıblar. Onların “Enfild”dəki ilk qələbəsi 3 sentyabr 1892-ci ildə “Hayer Uolton” üzərində olub - 8:0.

“Liverpul” hazırda İngiltərənin yüksək liqa turnir cədvəlində 52 xalla beşinci yerdədir. Onlar növbəti oyunlarını 19 apreldə səfərdə “Everton”la keçirəcəklər. Onların növbəti ev Premyer Liqa matçı 25 apreldə “Kristal Palas”a qarşı olacaq.

