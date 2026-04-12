Kriştianu Ronaldu azarkeşlərə müraciət edib

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 28-ci turunda “Əl-Ohdud” üzərində 2:0 hesablı qələbə qazandıqdan sonra azarkeşlərə müraciət edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Səudiyyə Ərəbistanının Nəcran şəhərindəki “Prince Hathloul” stadionunda baş tutub.
“İrəliyə doğru daha bir addım. Birlikdə, bir nəfər kimi. Diqqətimiz hədəfimizədir. Həmişə bizimlə olduqları üçün azarkeşlərə təşəkkür edirik”, - Ronaldu sosial media səhifəsində yazıb.
Kriştianu Ronaldu matçın ilk qolunu 15-ci dəqiqədə vurub. Bu qol hücumçunun karyerasındakı 968-ci qolu olub.
Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasında 28 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 73 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Əl-Ohdud” 16 xalla sonuncudan sonra ikinci yerdə, 17-ci yerdədir.