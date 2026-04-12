12 Aprel 2026
Kriştianu Ronaldu azarkeşlərə müraciət edib

12 Aprel 2026 01:43
“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 28-ci turunda “Əl-Ohdud” üzərində 2:0 hesablı qələbə qazandıqdan sonra azarkeşlərə müraciət edib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Səudiyyə Ərəbistanının Nəcran şəhərindəki “Prince Hathloul” stadionunda baş tutub.

“İrəliyə doğru daha bir addım. Birlikdə, bir nəfər kimi. Diqqətimiz hədəfimizədir. Həmişə bizimlə olduqları üçün azarkeşlərə təşəkkür edirik”, - Ronaldu sosial media səhifəsində yazıb.

Kriştianu Ronaldu matçın ilk qolunu 15-ci dəqiqədə vurub. Bu qol hücumçunun karyerasındakı 968-ci qolu olub.

Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasında 28 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 73 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Əl-Ohdud” 16 xalla sonuncudan sonra ikinci yerdə, 17-ci yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” “Enfild”də Premyer Liqada 1500-cü qələbəsini qazanıb
02:14
Dünya futbolu

“Liverpul” “Enfild”də Premyer Liqada 1500-cü qələbəsini qazanıb

Klubun “Enfild”dəki ilk qələbəsi 3 sentyabr 1892-ci ildə “Hayer Uolton” üzərində olub
Liqa 1: “Renn” “Anje”ni məğlub edib
01:23
Dünya futbolu

Liqa 1: “Renn” “Anje”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

“Renn” 50 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir
“Sevilya” “Atletiko Madrid”i məğlub edərək düşmə zonasından çıxıb
01:06
Dünya futbolu

“Sevilya” “Atletiko Madrid”i məğlub edərək düşmə zonasından çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sevilya” 34 xalla 15-ci yerdədir
A Seriyası: “Yuventus” “Atalanta”ya qalib gələrək ilk dördlüyə yüksəlib
00:46
Dünya futbolu

A Seriyası: “Yuventus” “Atalanta”ya qalib gələrək ilk dördlüyə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Yuventus” 60 xalla dördüncü yerdədir
Kriştianu Ronaldu 968-ci qolunu vuraraq “Əl-Nəsr”ə qələbə qazanmağa kömək edib
00:33
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu 968-ci qolunu vuraraq “Əl-Nəsr”ə qələbə qazanmağa kömək edib

Səudiyyə Ərəbistanı liqasında 28 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 73 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Hans-Diter Flik: “Bu hələ son deyil”
11 Aprel 23:55
Dünya futbolu

Hans-Diter Flik: “Bu hələ son deyil”

“Barselona” 79 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq