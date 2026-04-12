Kriştianu Ronaldu 968-ci qolunu vuraraq “Əl-Nəsr”ə qələbə qazanmağa kömək edib

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 28-ci turunun “Əl-Ohdud” və “Əl-Nəsr” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb. Oyun “Şahzadə Hatlul” stadionunda (Nəcran, Səudiyyə Ərəbistanı) baş tutub.
İdman.Biz bildirir ki, qonaq komanda 2:0 hesablı qələbəni qeyd edib.
“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu matçın ilk qolunu 15-ci dəqiqədə vurub. Joao Feliks 47-ci dəqiqədə qonaqların üstünlüyünü artırıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Kriştianu Ronaldu karyerasının 968-ci qolunu vurub.
Səudiyyə Ərəbistanı liqasında 28 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 73 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Əl-Ohdud” 16 xalla sonuncudan sonra ikinci yerdə, 17-ci yerdədir.