10 Aprel 2026
AZ

“Borussiya Dortmund” müdafiəçi Şlotterbeklə müqaviləni uzadıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
146
“Borussiya Dortmund” rəsmi saytında müdafiəçi Niko Şlotterbeklə müqaviləsinin uzadılmasını elan etdi.

İdman.Biz bildirir ki, 26 yaşlı Niko Şlotterbek 2022-ci ildən bəri “Borussiya”da oynayır.

“Borussiya Dortmund” Niko Şlotterbekin (26) müqaviləsini 2031-ci ilə qədər uzadıb. Almaniya millisinin üzvü yeni müqaviləni bu cümə günü imzalayıb”, - deyə klubun açıqlamasında bildirilir.

“Borussiya” ilə müqaviləmi uzatdığım üçün çox şadam. Bu qərarı qəsdən verdim, çünki bu, mənim üçün çox vacibdir. Proses boyunca konstruktiv müzakirələr apardıq, amma bu, cəmi bir-iki həftəyə həll edilə biləcək bir şey deyil. Klub rəhbərliyi mənə aydın və möhkəm bir plan təqdim etdi və bu klubun mənə nə təklif etdiyini dəqiq başa düşürəm. Məqsədim “Borussiya Dortmund”la titullar qazanmaqdır”, - Şlotterbek bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter” Lautaro Martinezin zədələndiyini açıqlayıb
20:26
Dünya futbolu

“İnter” Lautaro Martinezin zədələndiyini açıqlayıb

Bu mövsüm Martinez klubun heyətində bütün yarışlarda 36 oyuna çıxıb
İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib
20:10
Dünya futbolu

İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

Yeni turnirlərə hazırlıq çərçivəsində “Azzurri” Lüksemburq və Yunanıstanla oynayacaq
Qvardiola Bernardo Silvaya niyə “çox əsəbiləşdiyini” izah edib
19:55
Dünya futbolu

Qvardiola Bernardo Silvaya niyə “çox əsəbiləşdiyini” izah edib

Bernardo Silva 2017-ci ildən “Mançester Siti”də oynayır
“Mançester Siti” “Sportinq”in kapitanını transfer edə bilər
18:51
Dünya futbolu

“Mançester Siti” “Sportinq”in kapitanını transfer edə bilər

Bu mövsüm Yulmann bütün yarışlarda 39 oyunda meydana çıxıb
Luçano Spalletti “Yuventus”la müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadıb
18:36
Dünya futbolu

Luçano Spalletti “Yuventus”la müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadıb

“Yuventus” 2025/26 mövsümündə A Seriyasında 31 oyundan 57 xalla beşinci yerdədir
Hakan Çalhanoğlu uğrunda “İnter” və “Qalatasaray” savaşı
18:05
Futbol

Hakan Çalhanoğlu uğrunda “İnter” və “Qalatasaray” savaşı

Kristian Kivunun “qalsın” tələbi transfer prosesini çətinə salıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib