Braziliya millisinin və “Liverpul”un qapıçısı Alisson Bekker “Yuventus”a keçməyə razılıq verib.
İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, Turin klubunun qapıçının nümayəndələri ilə əlaqələri müsbət olub. İtaliya komandası müqavilənin uğurla başa çatacağına ümid edir, çünki rəhbərlik hazırkı “Yuventus”un qapıçısı Mikele Di Qreqorionu əvəz etmək niyyətindədir. Bundan əlavə, Alisson komandaya gələn mövsüm liqa tituluna iddialı olmağa kömək edəcək.
“Yuventus” həmçinin bu yay müqavilələri başa çatan “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva və “Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski ilə bağlı vəziyyəti də izləyir. Baş məşqçi Luçano Spalletti ilə müqavilənin yenilənməsindən sonra transfer bazarında aktiv işlərin başlaması gözlənilir.
Bu mövsüm Alisson Bekker klubun heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib, 36 qol buraxıb və 13 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, 33 yaşlı qapıçının bazar dəyəri 17 milyon avrodur.