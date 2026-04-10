10 Aprel 2026
Alisson Bekker "Yuventus"a keçməyə razılıq verib

10 Aprel 2026 01:45
Alisson Bekker “Yuventus”a keçməyə razılıq verib

Braziliya millisinin və “Liverpul”un qapıçısı Alisson Bekker “Yuventus”a keçməyə razılıq verib.

İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumat verir.

Nəşrin məlumatına görə, Turin klubunun qapıçının nümayəndələri ilə əlaqələri müsbət olub. İtaliya komandası müqavilənin uğurla başa çatacağına ümid edir, çünki rəhbərlik hazırkı “Yuventus”un qapıçısı Mikele Di Qreqorionu əvəz etmək niyyətindədir. Bundan əlavə, Alisson komandaya gələn mövsüm liqa tituluna iddialı olmağa kömək edəcək.

“Yuventus” həmçinin bu yay müqavilələri başa çatan “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva və “Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski ilə bağlı vəziyyəti də izləyir. Baş məşqçi Luçano Spalletti ilə müqavilənin yenilənməsindən sonra transfer bazarında aktiv işlərin başlaması gözlənilir.

Bu mövsüm Alisson Bekker klubun heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib, 36 qol buraxıb və 13 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, 33 yaşlı qapıçının bazar dəyəri 17 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter” “Barselona”nın Bastoniyə verdiyi qiyməti qeyri-ciddi sayır
03:07
Dünya futbolu

“İnter” “Barselona”nın Bastoniyə verdiyi qiyməti qeyri-ciddi sayır

Transfermarkt portalındakı məlumata görə, Bastoninin bazar dəyəri 70 milyon avrodur
“Barselona” – “Atletiko” matçının hakimi mövsümün sonunadək ÇL-dən kənarlaşdırılıb
02:12
Dünya futbolu

“Barselona” – “Atletiko” matçının hakimi mövsümün sonunadək ÇL-dən kənarlaşdırılıb

“Barselona” daha əvvəl hakimlik və VAR ilə bağlı UEFA-ya şikayət etdiyini açıqlamışdı
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” və “Frayburq”dan qələbə
00:56
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” və “Frayburq”dan qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları 16 apreldə keçiriləcək
“Barselona” “Atletiko” ilə oyunda hakim və VAR qərarları ilə bağlı UEFA-ya şikayət edib
00:31
Dünya futbolu

“Barselona” “Atletiko” ilə oyunda hakim və VAR qərarları ilə bağlı UEFA-ya şikayət edib

Matç 2:0 hesabı ilə Madrid klubunun xeyrinə qurtarıb.
“Şaxtyor”un yarımmüdafiəçisi rəqib oyunçu ilə toqquşmadan sonra nokdauna düşüb
00:13
Dünya futbolu

“Şaxtyor”un yarımmüdafiəçisi rəqib oyunçu ilə toqquşmadan sonra nokdauna düşüb - FOTO

Toqquşmadan sonra oyunçu oyunu davam etdirə bilsə də, 24-cü dəqiqədə əvəzlənib

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib