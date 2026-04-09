Gürcü futbolçu PSJ-nin rekorduna imza atıb

PSJ-nin cinah oyunçusu Xviça Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasında klub rekorduna imza atıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, gürcü hücumçu “Liverpul”a qarşı dörddəbir final matçında qol vuraraq 65-ci dəqiqədə komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb.

Matç 2:0 hesabı ilə PSJ-nin xeyrinə bitib.

Bu qol Kvaratsxelyanın cari yarışın pley-off mərhələsində ardıcıl dördüncü qolunu vurması olub. Əvvəllər heç bir PSJ oyunçusu ardıcıl dörd pley-off oyununda qol vurmamışdı.

Belə bir seriyaya imza atan sonuncu oyunçu 2021/22 mövsümündə ardıcıl beş pley-off oyununda qol vuraraq “Real Madrid”i qələbəyə aparan Kərim Benzema olub.

Ümumilikdə, Kvaratsxeliya cari Çempionlar Liqasında səkkiz qol vurub və bombardirlər siyahısında Erlinq Holandla beşinci yeri bölüşür.

