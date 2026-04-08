Mbappe “Bavariya” ilə matç barədə: “Hələ heç nə həll olunmayıb”

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda komandasının “Bavariya” ilə oyununun nəticəsini şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, matç 2:1 hesabı ilə münhenlilərin xeyrinə bitib.
“Hələ heç nə həll olunmayıb”, - Mbappe sosial mediada yazıb.
Oyun 7 apreldə Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda baş tutub. Mbappe bütün matçı meydanda keçirib və 74-cü dəqiqədə qol vuraraq hesabı azaldıb. Cavab oyunu 15 apreldə Almaniyadakı “Münhen Arena”da keçiriləcək.
1/8 finalda “Los Blancos” “Mançester Siti”ni ümumi hesabda 5:1 məğlub edib. Yarışın eyni mərhələsində Münhen komandası “Atalanta”nı ümumi hesabda 10:2 məğlub edib.