UEFA oyunları Luçeskunun xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla başlayacaq

8 Aprel 2026 21:40
UEFA oyunları Luçeskunun xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla başlayacaq

UEFA-nın rəsmi saytına görə, bu həftə keçiriləcək bütün UEFA klub yarışları oyunları Rumıniya millisinin keçmiş baş məşqçisi Mirça Luçeskunun xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla başlayacaq.

İdman.Biz bildirir ki, Luçesku 7 aprel çərşənbə axşamı günü 80 yaşında vəfat edib. Luçesku Rumıniya milli komandasının məşqi zamanı vəziyyəti pisləşdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Ona kəskin miokard infarktı diaqnozu qoyulmuşdu və 5 aprel bazar günü vəziyyəti pisləşəndə süni komaya salındı.

Luçeskunun son məşqçi vəzifəsi Rumıniya milli komandasında olub və o, 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün pley-off mərhələsində Türkiyəyə 1:0 hesabı ilə uduzub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə Superliqası: Lider “Qalatasaray” səfərdə qələbə qazanıb
23:07
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: Lider “Qalatasaray” səfərdə qələbə qazanıb - VİDEO

Bu qələbədən sonra “Qalatasaray” 67 xalla birinci yerdə möhkəmlənib
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək
Mbappe “Bavariya” ilə matç barədə: “Hələ heç nə həll olunmayıb”
22:30
Dünya futbolu

Mbappe “Bavariya” ilə matç barədə: “Hələ heç nə həll olunmayıb”

Oyun 7 apreldə Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda baş tutub
“Mançester Yunayted” “Ştutqart”ın oyunçusu uğrunda mübarizə aparır
21:25
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” “Ştutqart”ın oyunçusu uğrunda mübarizə aparır

Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün turnirlərdə 44 oyunda iştirak edib
“Napoli” Kontenin yerinə namizədləri müəyyənləşdirib
20:54
Dünya futbolu

“Napoli” Kontenin yerinə namizədləri müəyyənləşdirib

Bu vəzifəyə əsas namizəd əvvəllər “Yuventus”da çalışmış 43 yaşlı Tiaqo Mottadır
Vinisius “Bavariya” ilə oyunda hakimlərədn narazılığını bildirib
20:39
Dünya futbolu

Vinisius “Bavariya” ilə oyunda hakimlərədn narazılığını bildirib

Oyun 2:1 hesabı ilə “Bavariya”nın xeyrinə qurtarıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
6 Aprel 01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib