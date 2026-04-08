UEFA oyunları Luçeskunun xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla başlayacaq

UEFA-nın rəsmi saytına görə, bu həftə keçiriləcək bütün UEFA klub yarışları oyunları Rumıniya millisinin keçmiş baş məşqçisi Mirça Luçeskunun xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla başlayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, Luçesku 7 aprel çərşənbə axşamı günü 80 yaşında vəfat edib. Luçesku Rumıniya milli komandasının məşqi zamanı vəziyyəti pisləşdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Ona kəskin miokard infarktı diaqnozu qoyulmuşdu və 5 aprel bazar günü vəziyyəti pisləşəndə süni komaya salındı.
Luçeskunun son məşqçi vəzifəsi Rumıniya milli komandasında olub və o, 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün pley-off mərhələsində Türkiyəyə 1:0 hesabı ilə uduzub.