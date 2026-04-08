8 Aprel 2026 20:54
“Napoli” Kontenin yerinə namizədləri müəyyənləşdirib

“Napoli”nin baş məşqçisi Antonio Konte İtaliya milli komandasına rəhbərlik etmək üçün klubdan ayrıla bilər.

İdman.Biz-in “La Gazzetta dello Sport”a istinadən verdiyi məlumata görə, “Napoli” rəhbərliyi artıq yeni məşqçi axtarışına başlayıb və əsas namizədlərin siyahısını müəyyənləşdirib.

Bu vəzifəyə əsas namizəd əvvəllər “Yuventus”da çalışmış 43 yaşlı Tiaqo Mottadır. Klubun namizəd siyahısındakı digər namizədlər arasında "Sassuolo"nun baş məşqçisi Fabio Qrosso və “Bolonya”nın məşqçisi Vinçentso İtalyano da var.

A Seriyasının 32 turundan sonra “Napoli” 65 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir və titul uğrunda mübarizəni davam etdirir.

