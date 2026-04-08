Simeone Yamalı zərərsizləşdirmək üçün plan hazırlayıb

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda “Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Lamin Yamala qarşı strategiya hazırlayıb.
İdman.Biz-in Sport.es-ə istinadən məlumatına görə, “Atletiko” oyunçularına 18 yaşlı oyunçunu sarı vərəqə almaq məqsədilə təhrik etmək tapşırılıb.
“Spotify Camp Nou”da keçirilən ilk oyunda alınan sarı vərəqə Yamalın cari turnirdə beşinci sarı vərəqəsi olacaq. UEFA qaydalarına görə, bu, cavab oyununda avtomatik olaraq diskvalifikasiya ilə nəticələnəcək. “Atletiko” taktikasına güclü işarələr, cinahda erkən taktiki qayda pozuntuları və təcrübəli oyunçuların psixoloji təzyiqi daxildir.
Oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da Barselonadakı “Camp Nou” stadionunda başlayacaq. Komandalar bu mövsüm bütün yarışlarda dörd dəfə qarşılaşıblar ki, bunlardan üçündə “Barselona” qalib gəlib.