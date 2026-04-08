Harri Keyn: “Gələn həftə çox çalışmalıyıq”

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda “Real Madrid” üzərində 2:1 hesablı qələbədən sonra sosial mediada paylaşım edib.
Oyundan əvvəl ingilis futbolçunun milli fasilə zamanı aldığı zədə səbəbindən matçı buraxacağı gözlənilsə də, o, “Los Blancos”a qarşı oynayıb və qollardan birini vurub.
“Dünən gecə səfərdə böyük qələbə qazandıq! Bu, qarşılaşmada fasilədir, gələn həftə çox çalışmalıyıq!” - Keyn öz paylaşımında yazıb.
“Bavariya” və “Real Madrid” arasında cavab oyunu 15 apreldə “Münhen Arena”da keçiriləcək.