Harri Keyn: “Gələn həftə çox çalışmalıyıq”

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda “Real Madrid” üzərində 2:1 hesablı qələbədən sonra sosial mediada paylaşım edib.

Oyundan əvvəl ingilis futbolçunun milli fasilə zamanı aldığı zədə səbəbindən matçı buraxacağı gözlənilsə də, o, “Los Blancos”a qarşı oynayıb və qollardan birini vurub.

“Dünən gecə səfərdə böyük qələbə qazandıq! Bu, qarşılaşmada fasilədir, gələn həftə çox çalışmalıyıq!” - Keyn öz paylaşımında yazıb.

“Bavariya” və “Real Madrid” arasında cavab oyunu 15 apreldə “Münhen Arena”da keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Manuel Noyer “Real”la oyunda maraqlı rekorda imza atıb
19:54
Dünya futbolu

Manuel Noyer “Real”la oyunda maraqlı rekorda imza atıb

“Bavariya” və “Real Madrid” arasında ikinci oyun aprelin 15-də keçiriləcək
Slot PSJ ilə qarşıdan gələn oyun barədə şərh verib
19:09
Dünya futbolu

Slot PSJ ilə qarşıdan gələn oyun barədə şərh verib

Dörddəbir finalın ikinci oyunu 14 apreldə “Enfild”də keçiriləcək
Simeone Yamalı zərərsizləşdirmək üçün plan hazırlayıb
18:53
Dünya futbolu

Simeone Yamalı zərərsizləşdirmək üçün plan hazırlayıb

Oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da Barselonadakı “Camp Nou” stadionunda başlayacaq
Flik “Atletiko” ilə matç barədə: “Bu oyun fərqlidir”
18:28
Dünya futbolu

Flik “Atletiko” ilə matç barədə: “Bu oyun fərqlidir”

Matç bu gün saat 23.00-da başlayacaq
Premyerliqaya müjdə: İngiltərə Çempionlar Liqasına beş komanda göndərəcək
18:13
Futbol

Premyerliqaya müjdə: İngiltərə Çempionlar Liqasına beş komanda göndərəcək

“Arsenal”ın qələbəsi İngiltərənin UEFA reytinqindəki mövqeyini rəsmiləşdirib
Dünyanın ən yaxşı 20 məşqçisi açıqlanıb - SİYAHI
17:59
Futbol

Dünyanın ən yaxşı 20 məşqçisi açıqlanıb - SİYAHI

Luis Enrike siyahıya başçılıq edir, Qvardiola və Flik isə ilk üçlükdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib