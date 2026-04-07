7 Aprel 2026
AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Aprel 2026 20:32
139
Braziliya millisi və Ançelotti yeni müqaviləni razılaşdırıblar – ESPN

ESPN-in məlumatına görə, italyan məşqçi Karlo Ançelotti 2030-cu ilə qədər Braziliya milli komandasının məşqçisi olaraq qalacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) və məşqçinin özü daha əvvəl müqavilələrini uzatmaq niyyətində olduqlarını açıqlamışdılar.

Mənbənin məlumatına görə, konfederasiya bu həftənin əvvəlində yeni müqavilənin təfərrüatlarını yekunlaşdırıb və Ançelottiyə layihə göndərib. Təşkilat hazırda məşqçinin imzasını gözləyir və daha dörd il müddətinə uzadılmasını elan edəcək və bunun yaxın günlərdə baş tutması gözlənilir.

Qeyd olunur ki, məşqçi 2025-ci ilin may ayında razılaşdığı yeni müqavilə müddəti üçün eyni maaşı saxlayıb: ildə 10 milyon avro. Bu məbləğ Braziliya milli komandasının istənilən məşqçisi tarixində ən yüksək məbləğdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

