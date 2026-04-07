Yamal, “Atletiko” ilə oyunda Flikin köməkçisinin sözlərindən qəzəblənib

7 Aprel 2026 05:17
La Liqanın 30-cu turunda “Atletiko Madrid” üzərində 2:1 hesablı qələbədən sonra Lamin Yamalın qəzəblənməsinin səbəbi açıqlanıb.

İdman.Biz bildirir ki, Yamal 87-ci dəqiqədə Robert Levandovskinin qələbə qolunu qeyd etməyib və final fitindən sonra tez bir zamanda tunelə doğru irəliləyib. Qapıçıların məşqçisi Xose Ramon de la Fuentenin müşayiəti ilə oyunçu baş məşqçi Hansi Flikin yanından keçib. Alman menecer onu saxlamağa çalışsa da, oyunçu yayınaraq açıq-aydın qəzəbli şəkildə nəyəsə işarə edib.

Mundo Deportivo xəbər verir ki, 18 yaşlı futbolçu de la Fuentenin şərhlərinə görə qəzəbli olub - 85-ci dəqiqədə baş məşqçinin köməkçisi oyunçunu ötürmə əvəzinə qapıya vurduğuna görə tənqid edib.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Saka və Timber “Sportinq”lə oyunu buraxacaqlar
06:14
Dünya futbolu

Saka və Timber “Sportinq”lə oyunu buraxacaqlar

Londonlular Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda səfərdə oynayacaqlar
“Atletiko Madrid” La Liqada hakimlikdən narazılığını bildirib
04:12
Dünya futbolu

“Atletiko Madrid” La Liqada hakimlikdən narazılığını bildirib

Klub 22 martda “Real Madrid”lə 3:2 hesablı heç-heçədən sonra oxşar bir mesaj paylaşıb
Rafinya komandasına paltardəyişmə otağından dəstək olacaq
03:05
Dünya futbolu

Rafinya komandasına paltardəyişmə otağından dəstək olacaq

Rafinya Braziliya millisində olarkən aldığı zədə səbəbindən oynaya bilməyəcək
Matteus: “Vinisius daim təxribat törədir”
02:08
Dünya futbolu

Matteus: “Vinisius daim təxribat törədir”

Lotar Matteus Vinisius Junioru tənqid edib
Kompani: “Real”la matçın nəticəsi xırda detallardan asılı olacaq”
01:26
Dünya futbolu

Kompani: “Real”la matçın nəticəsi xırda detallardan asılı olacaq”

Qarşılaşma aprelin 7-də Madriddə olacaq
“Jirona” “Vilyarreal”ı minimal hesabla məğlub edib
01:07
Dünya futbolu

“Jirona” “Vilyarreal”ı minimal hesabla məğlub edib - VİDEO

“Jirona”nın hesabında 37 xal var və turnir cədvəlində 12-ci yerdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək