Yamal, “Atletiko” ilə oyunda Flikin köməkçisinin sözlərindən qəzəblənib

La Liqanın 30-cu turunda “Atletiko Madrid” üzərində 2:1 hesablı qələbədən sonra Lamin Yamalın qəzəblənməsinin səbəbi açıqlanıb.
İdman.Biz bildirir ki, Yamal 87-ci dəqiqədə Robert Levandovskinin qələbə qolunu qeyd etməyib və final fitindən sonra tez bir zamanda tunelə doğru irəliləyib. Qapıçıların məşqçisi Xose Ramon de la Fuentenin müşayiəti ilə oyunçu baş məşqçi Hansi Flikin yanından keçib. Alman menecer onu saxlamağa çalışsa da, oyunçu yayınaraq açıq-aydın qəzəbli şəkildə nəyəsə işarə edib.
Mundo Deportivo xəbər verir ki, 18 yaşlı futbolçu de la Fuentenin şərhlərinə görə qəzəbli olub - 85-ci dəqiqədə baş məşqçinin köməkçisi oyunçunu ötürmə əvəzinə qapıya vurduğuna görə tənqid edib.