7 Aprel 2026
“Atletiko Madrid” La Liqada hakimlikdən narazılığını bildirib

7 Aprel 2026 04:12
“Atletiko Madrid” bir daha sosial mediada hakimlikdən narazılığını bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, La Liqanın 30-cu turunda Madrid komandası “Barselona”ya 2:1 hesabı ilə uduzub. 46-cı dəqiqədə "Barselona"nın müdafiəçisi Jerar Martin topa toxunduqdan sonra Tiaqo Almadanın baldır nahiyəsinə zərbə endirib. Hakim Mateo Buskets Martinə qırmızı vərəqə göstərib, lakin video köməkçi hakimlərin məsləhətinə əsasən monitorda təkrarı izlədikdən sonra onu sarı vərəqə ilə əvəz edib.

“Atletiko Madrid” hadisənin görüntüsünü “Aprel martın sonu kimi başlayır. RFEF (İspaniya Kral Futbol Federasiyası – red.) və CTA (Hakimlərin Texniki Komitəsi – red.) tərəfindən Tiempo de Revisión (hakimlik məsələlərini müzakirə edən İspan televiziya şousu – red.) verilişinin 27-ci bölümünü gözləyirik” başlığı ilə paylaşıb.

Klub 22 martda “Real Madrid”lə 3:2 hesablı heç-heçədən sonra oxşar bir mesaj paylaşıb. O zaman “Los Blancos”un müdafiəçisi Daniel Karvaxal “Atletiko” oyunçusu artıq qapıya zərbə endirdikdən sonra cərimə meydançasında Markos Llorenteni yıxmışdı. Hakim Xose Munuera Montero epizodu qayda pozuntusu saymamışdı.

