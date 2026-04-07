“Jirona” “Vilyarreal”ı minimal hesabla məğlub edib - VİDEO

İspaniya La Liqasının 30-cu turunun “Jirona” və “Vilyarreal” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç Jironanın “Estadio Municipal de Montilivi” stadionunda baş tutub. Ev sahibi komanda 1:0 hesablı qələbəni qeyd edib.
“Vilyarreal”ın müdafiəçisi Pau Navarro 45+1-ci dəqiqədə öz qapısına vurduğu qolla “Jirona”ya üstünlük qazandırıb.
İspaniya liqasında 30 oyundan sonra “Jirona”nın hesabında 37 xal var və turnir cədvəlində 12-ci yerdədir. “Vilyarreal” isə 58 xalla üçüncü yerdədir.