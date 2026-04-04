“Çelsi” Fernandes üçün çox böyük məbləğdə pul tələb edəcək

Entso Fernandes yalnız çox böyük məbləğ müqabilində “Çelsi”dən ayrıla bilər.
İdman.Biz-in məlumatına görə, insayder Fabrizio Romano xatırladıb ki, Madriddə yaşamaq istədiyini bildirdiyinə görə iki oyunluq cəzalandırılan yarımmüdafiəçi 121 milyon avroya alınıb.
Nəticə etibarilə, londonlular 70 və ya 80 milyon avro ətrafındakı təklifləri belə nəzərdən keçirmirlər.
Jurnalist vurğulayıb ki, argentinalı yarımmüdafiəçi “Real Madrid”ə keçməkdən məmnun olardı, amma mütləq bu yay yox. O, həmçinin qeyd edib ki, PSJ-dən Entso ilə maraqlandıqları barədə heç nə eşitməyib.