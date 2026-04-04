Ronaldunun 966-cı və 967-ci qolları “Əl-Nəsr”ə qələbə qazandırıb - VİDEO

6 Aprel 2026
4 Aprel 2026 00:42
Ronaldunun 966-cı və 967-ci qolları “Əl-Nəsr”ə qələbə qazandırıb

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 27-ci turunun “Əl Nəsr” və “Əl Nəcmə” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun “Əl Əvvəl Park” stadionunda (Ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı) baş tutub. Ev sahibi komanda 5:2 hesablı qələbəni qazanıb.

Qonaqların yarımmüdafiəçisi Rakan Əl Tulaihi 44-cü dəqiqədə hesabı açıb. “"Əl Nəsr” ilk hissənin sonlarında Abdullah Əl Həmdan və Sadio Manenin 45+8-ci, 45+9-cu dəqiqələrdə vurduğu qollar sayəsində hesabda irəli çıxıb. “Əl Nəcmə”nin hücumçusu Felipe Kardoso ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirib. “Əl Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu 56-cı dəqiqədə penaltidən dəqiq zərbə endirib. Ronaldu 73-cü dəqiqədə ikinci qolunu vurub. Sadio Mane isə 90+5-ci dəqiqədə böyükhesablı qələbəni təmin edib – 5:2.

Qeyd etmək lazımdır ki, portuqaliyalı hücumçu bud zədəsindən sonra ilk oyununda meydana çıxıb və karyerasında 966-cı və 967-ci qollarını vurub.

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında 27 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 70 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Əl-Nəcmə” səkkiz xalla sonuncu yerdə qərarlaşıb və 18-ci yerdədir.

